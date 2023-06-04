الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى مرتضى منصور لوقف برنامج "بوكس تو بوكس" لـ22 أكتوبر

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة على قناة "etc" على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

كانت القناة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في وقت سابق، أن البرنامج سيكشف الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعا شعار «زيرو مجاملة» وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من كافة جوانبها، وسيكشف العديد من الأسرار التي تدور حول أوضاع الرياضة في مصر، وكذلك الرياضة على المستوى الدولي.

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