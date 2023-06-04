الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: باريس سان جيرمان يفاوض ناجلسمان وهنري لتدريب الفريق الموسم المقبل

ناجلسمان
ناجلسمان

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي دخلت في خط المفاوضات مع الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق.

وقالت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان تسعى لخطة جديدة في الإدارة الفنية للفريق الموسم المقبل بشكل جديد حيث يستعدوا لإقالة كريستوفر جالتييه مدرب الفريق الحالي.

وأضاف التقرير: “الخطة ستكون التعاقد مع ناجلسمان والفرنسي تييري هنري كمدرب مساعد له في الفريق”.

ونجح جالتييه في قيادة فريق باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2022-2023 ورقم 11 في تاريخه.

وكان سان جيرمان يأمل في الوصول بعيدًا هذا الموسم في دوري الأبطال، لكنه ودع من دور الـ16 هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني.

أرقام ناجلسمان مع بايرن ميونخ

يذكر أن ناجلسمان تولى مسئولية تدريب فريق بايرن ميونخ في يوليو 2021، وتمت إقالته في مارس 2023.

وقاد ناجلسمان فريق بايرن ميونخ في 84 مباراة، حقق خلالها 60 انتصارًا، و14 تعادلًا، بينما تلقى 10 هزائم، وخلال هذه المباريات سجل لاعبو بايرن ميونخ 255 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 84 هدفًا.

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