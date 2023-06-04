الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات بالجيزة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة عن قيام المتهم بترويج المخدرات.

 وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري خرطوش.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة التي أحالته للمحاكمة.

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