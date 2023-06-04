الوقائع المصرية تنشر قرار المنيا بشأن انقضاء 5 جمعيات تعاونية إنتاجية

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة المنيا قـرار رقم 151 لسنة 2023 بشأن انقضاء عدد (5) جمعيات تعاونية إنتاجية بنطاق محافظة المنيا لتوقفها عن ممارسة النشاط ونقص عدد الأعضاء عن الحد القانونى اللازم لتأسيسها طبقًا للاقتراح الوارد من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى



ونص قرار محافظة المنيا رقم 151 لسنة 2023 محافظ المنيا: "بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له؛ وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 438 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4/11/2020 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بقانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975؛ وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا الواردة للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة برقم (605) فى 29/3/2023 بشأن طلب استصدار قرار بانقضاء عدد (5) جمعيات تعاونية إنتاجية بنطاق المحافظة بناءً على اقتراح الاتحاد التعاونى المركزى لأنها لا تمارس نشاط ولم تعقد الجمعيات العمومية لها أكثر من عامين ونقص عدد الأعضاء عن الحد القانونى اللازم لتأسيسها طبقًا لنص المادة (83) من قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ؛ وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام

قـــــــررنا : ( المادة الأولى ) انقضاء عدد (5) جمعيات تعاونية إنتاجية بنطاق محافظة المنيا لتوقفها عن ممارسة النشاط ونقص عدد الأعضاء عن الحد القانونى اللازم لتأسيسها طبقًا للاقتراح الوارد من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وهى كالتالى

1- الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات المعمارية بمركز ملوى . 2- الجمعية التعاونية الإنتاجية لتكنولوجيا الحاسبات المتقدمة بالمنيا . 3- الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالسيارات الأجرة ببنى مزار . 4- الجمعية التعاونية الإنتاجية للمجموعة الصناعية الهندسية بملوى . 5- الجمعية التعاونية الإنتاجية لتطوير وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وشباب الحرفيين بالمنيا .

( المادة الثانية ) على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التصفية والصرف على أعمال التصفية ونشر حسابات الجمعيات المشار إليها وتوزيع المال الناتج عنها طبقًا لما ورد بقانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ويجوز للاتحاد التحفظ على أموال تلك الجمعيات وموجوداتها إذا رأى لزومًا لذلك أثناء مباشرته إجراءات التصفية .

( المادة الثالثة ) تتولى مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القرار فى الوقائع المصرية .

( المادة الرابعة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية .

صدر فى 6/4/2023 محافظ المنيا اللـواء/ أسامة القاضى