الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برسالة مؤثرة.. فينسيوس يودع كريم بنزيما بعد الرحيل عن الريال

بنزيما وفينسيوس
بنزيما وفينسيوس

ودع البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، زميله الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيل الأخير عن الميرنجي اليوم.

وقال فينسيوس عبر حسابه بـ “إنستجرام”: “بنزفيني، فينزيما.. أياً كان. كانت النتيجة دائمًا هي نفسها: الأهداف، الضحك، الألقاب، وقبل كل شيء، التعلم”.

وأضاف: “عندما وصل الصبي من ساو جونسالو، وهو خجول جدًا، إلى مدريد في عام 2018، كنت أول من استقبلني، لن أنسى أبداً”.

وتابع: “لقد نشأت معك، فزنا بإسبانيا وأوروبا والعالم معًا وكنت قادرًا على التصفيق لك بفخر كبير بالكرة الذهبية”.

وأتم: "لقد انتهينا من "ثنائي الظلام" هذا في الحياة الواقعية اليوم، ولكن ستظل دائمًا مقاطع الفيديو الخاصة بنا مصدر إلهام وذكريات لوقت لا يُنسى كريم سنفتقدك كثيراً، شكرا على كل شيء، أسطورة!

 

وكان ريال مدريد الإسباني أعلن رسميًا، اليوم الأحد، عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الفريق هذا الصيف.

 

وأكد النادي، في بيانه الرسمي، فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين ووجه له الشكر على السنوات التي قضاها بقميص الميرنجي.

 

وقال بيان الريال: "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

 

وكانت تقارير صحفية أكدت أن بنزيما في طريقه للانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

فينسيوس جونيور فينسيوس كريم بنزيما بنزيما ريال مدريد

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