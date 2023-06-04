الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

الفنان صبري عبدالمنعم
الفنان صبري عبدالمنعم

حصلت جريدة الدستور على أوراق تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، في قضية اتهام الفنان صبري عبدالمنعم 10 أشخاص بالنصب عليه في مبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه مقابل بيع شقته بمنطقة المقطم.

واستمعت النيابة لأقوال الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، ممثلًا بالمعاش بوزارة الثقافة، وإلى نص التحقيقات في القضية رقم 6156 لسنة 2023.

س : ما تفصيلات بلاغك؟

ج : البلاغ يتضمن تضرري من عبدالمنعم طه، ونيفين عبدالمحسن، لاستغلال ظروفي الصحية وخروجي حديثًا من عملية زراعة جهاز ضبط ضربات القلب وإيهامي بقدرتهما على تسويق الشقة السكنية الكائنة بقطعة 9350 بمنطقة جنوب المقطم، وبيعها بسعر مغر لإحدى الشركات مقابل سمسرة.

على إثر ذلك قام المشكو في حقها الثانية بالاتفاق معى على شراء الشقة مقابل 360 ألف دولار، وتم توقيع عقد بذلك مقابل شيك بنكي صادر من شركة صخور للتشييد للمقاولات العامة لصالحي مسحوب على البنك الأهلي السعودي، وكذلك عقد سمسرة بينه وبين المشكو في حقه الأول بقيمة 1900000 جنيه بشيك بنكي، وقام باستخراج توكيل عام مخصص لصالح المشكو في حقها الثانية في بيع الشقة، كونها تعمل بذات الشركة محررة الشيك.

وفي وقت لاحق وحال قيامي بتسليم الشيك للبنك تمهيدًا لصرف المبلغ قيمة الشقة السكنية المباعة، تبين أن الشيك مزور وقيامهما بالنصب والاحتيال علي.

س: متي وأين حصل ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم3/2/2023

س: وهل معك ما يثبت ذلك؟

ج: أيوه أنا معايا عقد تسويق عقار من المشكو في حقه الأول، ومعايا صورة من عقد البيع، وصورة من التوكيل للمدعوة نيفين عبدالمحسن الدسوقي، وصورة ضوئية من الشيك المزيف.

س: وما هي صلتك بكل من الشكو في حقهما؟

ج: عبدالمنعم طه، تربطني به صلة صداقة، لكن نيفين أنا معرفشي الست دي خالص.

س: ما هو محل واقعة النصب عليك؟

ج: هي الشقة خاصتي عبارة عن وحدتين بالطابق الأرضي بالمقطم.

س: وبما تتهم المشكو في حقهما؟

ج: أنا بتهم الأول بالنصب واستغلال حالتي الصحية بالاتفاق مع نيفين.

س: ما قصدك من أقوالك؟

ج: إثبات حالة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقهما.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

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أقوال الفنان صبري عبد المنعم وزارة الثقافة جريدة الدستور قضية منطقة المقطم النصب سعر مغري

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