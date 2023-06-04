محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بمجمع مواقف أشمون الجديد وعدد من الطرق

كلّف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والميدانية لكل أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الأعمال الإنشائية بموقف السيارات النموذجي الجديد بمدينة أشمون والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمساحة 3 أفدنة بنسبة تنفيذ 88%، وذلك ضمن الخطة الشاملة للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بشتى أرجاء المحافظة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الأعمال التحضيرية لرصف شارع الناصر بطول 350 م، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياة الشرب بشارع مزرعة الصاوي والمتفرع من الطريق الدائري بطول 350م، تمهيدًا لأعمال الرصف، فيما تمت متابعة أعمال فرد طبقة السن وتركيب البلدورات بشارع مجمع المواقف الجديد بطول حوالي 600 م تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، فرد طبقة السن بطريق المشتل أحد قطاعات طريق ٧٣٢، حيث تقوم هيئة الطرق والكباري بتنفيذ رصف القطاع بطول ٢,٥ كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى متابعة تسوية وتمهيد طريق المقابر وشارع داير الناحية ودوار العمدة بنطاق قرية كفر دنشواي التابعة للوحدة المحلية بزاوية الناعورة، وكذا رصف بشارع البريدي المتفرع من شارع ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي حتى سيدي حميد بطول ٥٠٠ متر ومتفرعات شارع المنياوي حتى شارع المدارس للبدء في الرصف، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك بشارع فريش ماركت بطول 150 مترًا.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال صب الطبقة الخرسانية بالأرصفة الجانبية بشارع برهام، وذلك ضمن 18 شارعًا مستهدف رصفها بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفي مدينة الباجور، تابعت رئيس المدينة قطع الفرمة بشارع صابر ربيع والمتفرع من شارع صلاح سالم وصب الأرصفة الجانبية بشارع المتنبى وفرد طبقة السن بشارع السعادة، وذلك ضمن 34 شارعًا مستهدف تطويرها ورصفها ضمن العام المالي الحالي بتكلفة 30 مليونًا و600 ألف جنيه، موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة.

فيما تابعت رئيس حى شرق شبين الكوم أعمال توسعة وازدواج طريق محور صلاح خطاب "حضانة الفاروق" بطول 1 كم وفرد طبقة السن بطول الطريق، وذلك عقب الانتهاء من أعمال بربخة المسقى وفرد طبقة السن ورفع مطابق الصرف الصحي بطول الطريق بداية من قرية زوير وحتى البر الشرقي، فضلًا عن متابعة أعمال تركيب غرف الأمطار بشارع النصر والمتفرع من شارع الفندق تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.