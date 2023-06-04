تكريم أبطال ذوى الهمم فى الكرة الطائرة وتنس الطاولة بالدقهلية

كرّمت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، فريق مركز شباب الجمالية (ا) من ذوي الهمم والقدرات الخاصة في الكرة الطائرة جلوس، وحصولهم على المركز الثاني، وكذلك تكريم فريق تنس الطاولة (ب) المنصورة بحضور اللاعب عبدالمنعم محمد أبوستيت مركز أول جمهورية، واللاعب شعبان جمعة طلبة مركز ثان جمهورية، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، وأسعد هيبه مدير إدارة البرامج الرياضية ومدير المشروع، ومحمد صقر مدير إدارة شباب الجمالية، والدكتور محمد الشبلي رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب الجمالية، والكابتن عماد شادي مدرب تنس الطاولة، والكابتن أماني الشبلي مدرب الكرة الطائرة جلوس بالجمالية، والمشرف الإداري الكابتن أنيس زهير.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بفريق الكرة الطائرة جلوس وفريق تنس الطاولة، في اللقاء الختامي الرياضي للمشروع القومي للأفراد ذوي الهمم بمشاركة 50 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 19 مايو حتى 20 مايو 2023، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأعربت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال التكريم عن سعادتها البالغة بتحقيق مركز شباب الجمالية للكرة الطائرة جلوس المركز الثاني، وفريق تنس الطاولة لذوي الهمم على المركز الأول والثاني، على مستوى الجمهورية، وأكدت على دعم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، فى مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية بالمحافظة وعلى مستوى الوزارة، في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتأتي مشاركة فريق مركز شباب الجمالية (ا)، وفريق تنس الطاولة (ب) بالمنصورة في اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي للأفراد لذوي الهمم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد رمضان مدير عام الرياضة.

صورة جماعية للفريق

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