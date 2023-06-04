الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق محل بمنطقة اللبان فى الإسكندرية دون إصابات

حريق محل
حريق محل

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق شب في أحد المحلات التجارية بمنطقة اللبان بالإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات.

البداية بورود إخطار للحماية المدنية بالإسكندرية يفيد بنشوب حريق فى محل خاص للنظارات بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، ودفعت بثلاث سيارات للسيطرة على الحريق.

وبالمعاينة، تبيّن أن الحريق بسبب ماس كهربائي نشب داخل المحل، وفشل الأهالي في السيطرة عليه، وأحدث تلفيات في مقتنيات المحل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

الحماية المدنية بالإسكندرية منطقة اللبان الإسكندرية حريق دون وقوع إصابات

الأكثر قراءة

بعد احتضان جيل بايدن لها.. الطالبة بسملة لـ"الدستور": "انبهرت بنا ووصفتنا بالأذكياء"

الجامعة اليابانية تحصد المركز الـ55 عالميًا والتاسع محليًا في تصنيف «تايمز البريطاني»

مباحث الضرائب تضبط 671 قضية تهرب ضريبي في 3 أيام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

محافظ الجيزة يسلم 57 دراجة نارية وكرسيًا كهربائيًا لذوى الهمم

حملة لإزالة الإشغالات بالطالبية والعمرانية في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)