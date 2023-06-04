إخماد حريق محل بمنطقة اللبان فى الإسكندرية دون إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق شب في أحد المحلات التجارية بمنطقة اللبان بالإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات.

البداية بورود إخطار للحماية المدنية بالإسكندرية يفيد بنشوب حريق فى محل خاص للنظارات بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، ودفعت بثلاث سيارات للسيطرة على الحريق.

وبالمعاينة، تبيّن أن الحريق بسبب ماس كهربائي نشب داخل المحل، وفشل الأهالي في السيطرة عليه، وأحدث تلفيات في مقتنيات المحل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.