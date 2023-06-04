"التضامن": انتهينا من قوائم الانتظار فى "تكافل وكرامة" بتوجيهات الرئيس السيسى (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في نهاية 2022 كانت للرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، وجرى إضافة مليون أسرة جديدة لتكافل وكرامة، وهو ما أحدث طفرة في تغطية الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في نهاية 2023 تم الانتهاء من قوائم الانتظار في تكافل وكرامة بشكل شبه نهائي.

وتابع: "لدينا عدد بسيط من المتقدمين في آخر شهرين"، لافتًا إلى أن "تكافل وكرامة" غطتا أسرًا كثيرة وانطلقتا من بعض المحافظات والقرى الأكثر فقرًا في البداية إلى الانتشار في 2017 على مستوى الجمهورية، لكنهما الآن أصبحتا داخل كل قرية ونجع وحي في المدن وتمثل الـ27 مديرية كاملة.

دور "تكافل وكرامة" في تنمية التعليم

وأكد الدكتور ياسر عبدالسلام أن "تكافل وكرامة" ليسا برنامجين للدعم النقدي فقط، ولكنهما برنامجين للدعم النقدي والعيني، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل يهدف لرعاية الأطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، بهدف إحداث تنمية في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، قائلًا: "الأسرة التي لديها طفل أقل من 6 سنوات تحصل على 75 جنيهًا بالإضافة إلى الدعم الأساسي بواقع 406 جنيهات".

وأوضح أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، فقد جرى زيادة مبالغ تكافل وكرامة 25%، وزاد تعليم الطفل من 80 جنيهًا للطفل إلى 100 جنيه شهريًا، معتبرًا أن ما حدث يعبر عن تطور كبير في الدعم، إذ يعتبر ملف الحماية الاجتماعية أول اهتمامات الدولة والرئاسة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تعديلات وإضافات وقرارات لصالح هذا الملف.