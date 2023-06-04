حبس 10 متهمين بسرقة مواطن أثناء تحويل العملة في الخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حبس 10 أشخاص متهمين بسرقة مواطن بعد زعمهم تحويل العملة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتحري عن ثلاثة أجانب من سفارتهم، والتحرى حول الواقعة.



ووجهت لهم النيابة تهم السرقة بالإكراه، والنصب على المواطنين وترويعهم، وقال المتهمون إنهم يقوموا باستدراج المجني عليهم عبر تطبيق «فيسبوك»، بزعم تغيير العمل، ثم سرقتهم بالإكراه.



تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد الأشخاص، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصين حال تواجدهما حيث قرر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى.

واتفاقه مع أحدهم عبر تطبيق "الواتس أب" على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالى للعملة الأجنبية، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولان قاما بفتح أبواب السيارة قيادته، واستولوا منه على حقيبة تحوى على المبلغ المالى المُشار إليه ولاذا بالفـرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص،"ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، 2 مركبة "توك توك"، طبنجة صوت.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين راغبى استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه.



كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.