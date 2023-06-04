الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ طب نفسي: الصحة العالمية تعزز ركوب الدراجات لفوائدها على الصحة والبيئة

ركوب الدراجة الهوائية
ركوب الدراجة الهوائية

قال الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية هام للغاية، حيث أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيز ركوب الدراجات لفوائدها على الصحة والبيئة.

ولفت النبوي عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم، إلى أن ركوب الدراجات يعتبر نشاطًا صحيًا يزيد من النشاط البدني، ويقلل من الأمراض، ويرتبط بتعزيز نمط الحياة الصحي والنفسي للأشخاص، خاصة مصابي مرض السكر من النوع الأول والنوع الثاني.

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن التناغم الذي يحدث بين الدراجة الهوائية والراكب ينمي الإبداع والروابط الاجتماعية لديه، ويساعد على تحسين المزاج وتخفيف التوتر، إضافة إلى أنه يكون هناك فرصة للتواصل مع الآخرين وتكوين صداقات جديدة.

ركوب الدراجة الهوائية يزيد اللياقة البدنية

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن ركوب الدراجة الهوائية يزيد اللياقة البدنية، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساهم في الحد من السمنة بسبب حرق السعرات الحرارية، وتخفيض نسبة الدهون في الجسم.

استاذ طب نفسي الصحة العالمية تعزز ركوب الدراجات الصحة والبيئة الصحة البيئة فوائدها

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