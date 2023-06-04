بنزيما يودع جماهير ريال مدريد في مؤتمر صحفي الثلاثاء

سيودع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، جماهير فريقه، بعد مسيرة طويلة دامت 14 عامًا مع النادي الملكي، من خلال مؤتمر صحفي.

وحسبما ذكر ريال مدريد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن ريال مدريد سيعقد مؤتمر صحفيًا وداعيًا لكريم بنزيما، يوم الثلاثاء، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بحضور فلورينتينو بيريز، رئيس النادي.

وأعلن ريال مدريد، قد أعلن اليوم، في بيان رسمي، اتفاقه مع الفرنسي كريم بنزيما، على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقال النادي الإسباني في بيانه: "كانت مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف ، ومثلت قيم نادينا. حصل كريم بنزيمة على حق تقرير مستقبله".

وتابع البيان: "استمتع المدريديين وجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم بأداءه السحري والفريد من نوعه، مما جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية".

وأضاف البيان: "ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وستكون مباراة ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو، والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني، هي الأخيرة لكريم بنزيما مع نادي العاصمة الإسبانية.

وانضم كريم بنزيما، إلى صفوف ريال مدريد، صيف عام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون. وخاض المهاجم الفرنسي، 647 مباراة مع النادي الملكي، سجل خلالها 353 هدفًا، وصنع 165 تمريرة حاسمة.

ويعد بنزيما – البالغ من العمر 35 عامًا – رابع الراحلين، عن صفوف ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي، بعد البلجيكي إدين هازارد، وماركو أسونسيو، وماريانو دياز.