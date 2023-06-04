الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتفقد المخزون السلعي بمعرض اهلا رمضان

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية

تفقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، المخزون السلعي بمعرض اهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

وحرص عثمان خلال جولته علي الاطمئنان علي سير العمل بالمعرض واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية ضد التقلبات المناخية بخيمة المعرض، واستمع خلال الجولة لاراء المواطنين والعارضين.

رافق رئيس الغرفة التجارية خلال جولته ايهاب زهدي امين الصندوق بالغرفة التجارية.

واطمأن المهندس احمد عثمان، على جودة المنتجات المعروضة وأسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس الغرفة، أن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا دراسة اي شكاوي وبحثها مع مديرية التموين باِعتبارها جهة رقابية على الأسعار.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على أنه يجري متابعة المعرض بصفة مستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، للتأكد من جودة المعروضات، و أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار عثمان إلى أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والإستهلاكية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلي  التوابل بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلي منتجات متنوعة من مشغولات يدوية و فخار و ادوات منزلية وغيرها.

ويقام المعرض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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