وزير السياحة: الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بملف الآثار الإسلامية

أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الآثار، خاصة الآثار الإسلامية، موجهًا الشكر للمجلس الأعلى للآثار، للقيام بترميم مسجد الظاهر بيبرس ومرحبًا بالكازاخستانيين في مصر لزيارة هذا الصرح.

وقال وزير السياحة والآثار- خلال افتتاحه مسجد الظاهر بيبرس بعد أعمال الصيانة والترميم، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني مولين اشيباييف، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام - إنه زار مصر الأسبوع الماضي ٦ آلاف كازاخستاني، ومتوقع زيارة حوالي ٤٠٠ ألف كازاخي لزيارة مصر هذا العام، مؤكدًا الترحيب بهم دائمًا في مصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن مسجد الظاهر بيبرس ذو أهمية تاريخية وسياحية دينية وأثرية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في ترميم هذا الجامع العريق، كما وجه الشكر لكل من وزارة الأوقاف وشركة المقاولون العرب على ما قاموا به من مجهودات حثيثة، وحرصهم وتعاونهم المثمر لافتتاح هذا المسجد الذي يمثل الأيقونة للحضارة الإسلامية ورمز الصداقة بين الشعبين المصري والكازاخي.