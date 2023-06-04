الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ5 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاستيلاء على قطع غيار سيارات في الأزبكية

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط شخص بتهمة اختلاس كمية كبيرة من قطع غيار السيارات، تُقدر بمبلغ مالي 5 ملايين جنيه من داخل مخزن بمنطقة الأزبكية.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتلقي المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من مالك مؤسسة لقطع غيار السيارات، بتضرره من "مدير فرع الشركة ؛ لقيامه باختلاس كمية كبيرة من قطع غيار السيارات تُقدر بمبلغ مالى 5 مليون جنيه من داخل المخزن الخاص به.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة ،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بغافلة المجنى عليه حال سفره ونقل تلك البضائع من مخزن الشركة إلى أحد المخازن المؤجرة الكائن بالعقار.

وتم بإرشاده العثور على كافة المسروقات بالمخزن المشار إليه ، وباستدعاء المبلغ حضر وتعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة قطع غيار السيارات منطقة الازبكية مخزن مبلغ مالي

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