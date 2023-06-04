الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يسلم 57 دراجة نارية وكرسيًا كهربائيًا لذوي الهمم

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات

سلّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 18 دراجة نارية مجهزة طبيًا، و39 كرسيًا كهربائيًا لذوي الهمم والقدرات الخاصة مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.

وأكد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف ساعدت فى تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع.

وثمّن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع، مؤكدًا استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

وخلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات، حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الاستماع إلى مطالبهم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم، وموجهًا نائب المحافظ ببحث المطالب الخاصة بهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
محافظ الجيزة خلال تسليم الموتسيكلات
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