الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحكم على 14 بينهم 4 محبوسين بتكوين خلية إرهابية لتصنيع مفرقعات

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس أبوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي وسكرتير الجلسة إبراهيم الدسوقي اليوم جلسة النطق بالحكم على 14 بينهم 4 محبوسين حضوري و10 غيابي بتكوين خلية إرهابية للتصنيع المفرقعات تهدف إلي تكدير أمن والسلم الدولة وحياة المواطنين.

وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الأسبق وغرب طنطا حاليا أحال المتهمين الأربعة عشر بتهمه ارتكاب واقعة  تفخيخ قضبان السكك الحديدية بخط "السنطة_ طنطا" باستخدام مواد المفرقعات بقصد تخريب الممتلكات العامة للهيئة السكك الحديدية.

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلي تكوين خلية إرهابية بين المتهم أنفسهم من خلال مصادر تمويل خارجية بقصد ارهاب المواطنين بالتنسيق مع كوادر بجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق التحريض والاتفاق علي ترويع أمن وحياة المواطنين.

كما استشهدت النيابة العامة في قرار الإحالة علي بنود ارتكاب أفراد الخلية مراحل التدريب علي استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات سعيا في تخريب الممتلكات العامة والإضرار بالمال العام.

-الحكم على تشريعي شخص بينهم الامم المتحدة محبوسين بتكوين خلية ارهابية للتصنيع المفرقعات

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