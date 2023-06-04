الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: سان جيرمان تواصل مع سيلفا.. وسيقدم عرضا رسميا للسيتى

سيلفا
سيلفا

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن مفاوضات من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان يسعى بقوة لتعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق وضم نجوم بدلًا منه.

ويقترب باريس من حسم صفقة ماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر والذي رحل عن ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده.

وقالت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن باريس تواصل مع خورخي مينديز وكيل أعمال بيرناردو واتفق معه على الشروط الشخصية لضم اللاعب.

وأضاف التقرير، أن باريس خلال الأيام المقبلة ستقدم عرض لنظيرتها في السيتي لضم الدولي البرتغالي.

وسبق لبيرناردو أن لعب في الدورس الفرنسي مع موناكو 4 مواسم وتوج معهم بلقب الدوري.

ويلعب سيلفا صاحب الـ28 عامًا موسمه السادس مع النادي الإنجليزي، حيث شارك في 305 لقاءات وسجل 55 هدفًا.

وحاول نادي برشلونة التعاقد مع سيلفا لتدعيم صفوفه، وذلك بسبب اقتناع تشافي هيرنانديز بقدراته وجودة كرة القدم العالية التي يقدمها في السنوات الماضية، ولكن الصفقة ستكلفهم مبلغ لن يقل عن 70 مليون يورو، ما سيوجب عليهم تحقيق رافعة اقتصادية جديدة.

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