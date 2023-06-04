الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد إصلاح عطل بناقلة البترول "SEAVIGOUR"

قناة السويس
قناة السويس

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول SEAVIGOUR وتم التعامل باحترافية مع العطل المفاجئ لناقلة البترول، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأوضح الفريق "ربيع" أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم ربط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة إلى الكم 17 ترقيم قناة، ورباطها هناك، وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس العطل الفني انتظام حركة الملاحة الفريق ربيع الفريق أسامة ربيع

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