الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار محمد محمود حسام الدين يؤدي اليمين الدستورية لعضوية مجلس الشيوخ

المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود حسام الدين

أدى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية كعضو بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب الراحل عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وجاء أداء النائب اليمين القانونية والدستورية بعد تلاوة المذيع الداخلي للجلسة العامة القرار الجمهوري الخاص بتعيين النائب كعضو بمجلس الشيوخ تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن.  

والمستشار محمد حسام الدين من مواليد عام 1951 في قرية ابيانة بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1973 بتقدير عام جيد جدًا الثاني على دفعته، كما حصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي 1976 و1977.

 وعُين بمجلس الدولة عام 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 464 لسنة 2019 بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة خلال الفترة من 16/9/2019 حتى 30/6/2022.

المستشار محمد محمود حسام الدين مجلس الشيوخ عبد الله عصر اللجنة التشريعية والدستورية عبدالوهاب عبدالرازق

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