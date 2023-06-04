الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لطرحها على المستثمرين..

توصيل المرافق لمنطقة الـ"108 أفدنة" بالدقهلية بتكلفة 350 مليون جنيه

منطقة صناعية
منطقة صناعية

كلّف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، سلوي جابر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، بالقيام بجولة ميدانية بمدينة جمصة لمتابعة سير العمل في توصيل المرافق بمنطقة الـ108 أفدنة امتداد المنطقة الصناعية بجمصة. 

ووجّه مختار، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة المُشار إليها، موضحًا أنه يجري تنفيذ أعمال توصيل المرافق لقطع الأراضي بمنطقة الـ108 أفدنة تمهيدًا لطرحها على المستثمرين وأصحاب المشروعات، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه. 

وقال مختار، إن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الأدوية والمنسوجات والأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي تستهدف دفع عجلة الإنتاج وإتاحة فرص العمل لأبناء الدقهلية، فضلًا عن المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري. 

وأضاف مختار، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكة الداخلية للمياه والصرف الصحي منها البيارة ومحطة الرفع وشبكة الكهرباء الداخلية ولوحة توزيع الكهرباء، ويجري حاليًا إنهاء أعمال طبقة الأساس للطرق وأعمال البردورات وبلاط الإنترلوك. 

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة الإسكان أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تمت متابعة الأعمال على الطبيعة في جميع قطاعات المرافق التي يتم تنفيذها بالمنطقة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80٪.

وأضافت أن المتابعة على الطبيعة استهدفت الوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المقررة، وفي السياق ذاته، قالت إنه يتم حاليًا إعداد الدرسات اللازمة لتنفيذ مجمع طبي وصيدليات لخدمة أبناء المنطقة ومدينة الشيخ زايد بجمصة.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن صدور أمر إسناد للبدء في إنشاء مستشفى شربين المركزي الجديد بتكلفة 1 مليار و400 مليون جنيه، ويتم التنفيذ خلال 24 شهرًا، وذلك بمعرفة وزارة الصحة.

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Screenshot_20230604-105114
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IMG-20230604-WA0070
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة الإسكان جولة ميدانية

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