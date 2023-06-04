الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلب تحريات المباحث حول غرق شاب فى شاطئ أبويوسف بالإسكندرية

غرق شاب
غرق شاب

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب بشاطئ أبويوسف، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

كانت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية المدعومة بغطاسين متطوعين قد تمكنت من العثور على جثمان الشاب الذي غرق بشاطئ أبويوسف بمنطقة العجمى، يوم الإثنين الماضى بعدما جرفته الأمواج أثناء نزوله البحر، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود حالة غرق بشاطئ أبويوسف شمال قرية الروضة الخضراء.

على الفور، انتقل ضباط القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري المدعومة بـ"غطاسين الخير" المتطوعين إلى الشاطئ المشار إليه، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى عبدالرحمن إبراهيم صديق، 17 سنة، أثناء نزوله مياه البحر للسباحة بشاطئ أبويوسف بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

من جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه جرى البحث طوال 5 أيام عن الغريق رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أنه عُثر على الجثمان على بعد 25 كيلومترًا من مكان الغرق بسبب شدة التيار وارتفاع أمواج البحر.

وطالب قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية رواد الشواطئ بالالتزام بتعليمات المنقذين على الشواطئ والامتناع عن نزول البحر عند رفع الرايات الحمراء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

الإسكندرية الإنقاذ النهرى بالإسكندرية الرايات الحمراء العثور على جثمان الشاب بالاسكندرية بلاغ من شرطة النجدة

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