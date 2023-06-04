"التعليم" تحيي جيل بايدن بعد زيارتها مدرسة السويدي

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحية والتقدير للسيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لزيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات والتي تمثل نموذجا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية.

وتثمن الوزارة التعاون المصري الأمريكي في مجال التعليم، حيث تشجع مصر الاستثمار في التعليم من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مبدأ المكاسب المشتركة، كما اتخذت مصر الإجراءات اللازمة لضمان نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تفتح مسارات تعليمية أكاديمية إلى جانب انضمامهم إلى سوق العمل.

وكانت قد زارت السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن، أمس الجمعة، عقب مجيئها لمصر، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، برفقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني.

وحضر الزيارة كل من الدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد السويدي رئيس مجلس ادارة شركة السويدي إليكتروميتر والمهندسة زينب السويدي الرئيس التنفيذي للمدرسة ولفيف من قيادات مؤسسة قوي عاملة مصر .

وتفقدت جيل بايدن، الفصول الدراسة والمعامل للمدرسة، واطلعت على التجارب وابتكارات الطلاب بالمدرسة، والتقطت عدد من الصور التذكارية مع طلاب مدرسة السويدي.

والتقت السيدة الأولى للبيت الأبيض بعدد من شباب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، وأجري حديث بينها وبين الطلبة.

وعلقت الدكتورة جيل بايدن عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" علي الصور التذكارية التي التقاطها مع بعض طلاب المدرسة، قائلة: "قائلة شباب زي أحمد وبسمله هم المستقبل والحاضر هنا في القاهرة، حيث تعمل الولايات المتحدة ومصر معًا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء العمل للفصول الدراسية".