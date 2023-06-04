الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: بغداد ودمشق يسعيان لضبط الحدود المشتركة

أحمد الصحاف
أحمد الصحاف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن بغداد ودمشق يسعيان لضبط الحدود المشتركة، ومنع محاولات تسلل الإرهابيين.

وأشار "الصحاف" إلى أن سوريا والعراق يعززان جهودهما لضبط الحدود المشتركة ومنع محاولات الإرهابيين للتسلل، بالإضافة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وشدد على أن العراق يدعم كل مسارات السلم في سوريا، لافتًا إلى أن موقف العراق واضح من الأزمة السورية في ضرورة الحل السياسي وليس العسكري.

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.

العراق سوريا الإرهابيين الحدود المشتركة الازمة السورية

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