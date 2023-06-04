العراق: بغداد ودمشق يسعيان لضبط الحدود المشتركة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن بغداد ودمشق يسعيان لضبط الحدود المشتركة، ومنع محاولات تسلل الإرهابيين.

وأشار "الصحاف" إلى أن سوريا والعراق يعززان جهودهما لضبط الحدود المشتركة ومنع محاولات الإرهابيين للتسلل، بالإضافة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وشدد على أن العراق يدعم كل مسارات السلم في سوريا، لافتًا إلى أن موقف العراق واضح من الأزمة السورية في ضرورة الحل السياسي وليس العسكري.

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.