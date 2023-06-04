ضبط مستريح تجارة الأراضي بعد استيلائه على مبالغ مالية بسوهاج

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج لقيامه بالاستيلاء على "1.200.000 " جنيه لتوظيفها فـى تجارة الأرضى مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو مجدى ا ج ا 38 سنة حاصل على دبلوم صناعى و8 آخرين ويقيمون دائرة مركز دار السلام 00 بتضررهم من المدعو مؤمن ج ل ب 39 سنة حاصل على دبلوم تجارة ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "1.200.000" جنيه لتوظيفها فـى تجارة الأرضى مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.



عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

فيما استولى مدرس على مبالغ مالية من شباب يزعم قدرته على الحصول على تأشيرات سفر للخارج ولم يفي بوعده حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا بورود إشارة لمركز أخميم بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو "أحمد ص ح ع" سن 29 عاما حاصل على بكالريوس تجارة وعدد "3" آخرين ويقيمون محافظة سوهاج بتضررهم من المدعو يحيي ع ا ا" سن 47 عاما مدرس ويقيم دائرة المرك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "1200000 " جنيه مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.