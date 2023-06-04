الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراة سبورتنج براجا ضد بورتو في نهائي كأس البرتغال، بالإضافة إلى الجولة الختامية لمنافسات بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- الأهلي X الوداد المغربي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

التشكيل المتوقع للوداد في مباراة الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

عدد الجماهير فى مباراة الأهلى والوداد فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023

مواعيد مباريات اليوم في كأس البرتغال

- سبورتنج براجا X بورتو: في الساعة السابعة والربع مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مايوركا X  رايو فاليكانو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- ريال سوسييداد X إشبيلية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- ريال مدريد X أتلتيك بيلباو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- فياريال X أتلتيكو مدريد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- أوساسونا X جيرونا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7

- ريال بيتيس X فالنسيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 

- سيلتا فيجو X برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

 

- بلد الوليد X خيتافي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- إلتشي X  قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- إسبانيول × ألميريا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- نابولي X سامبدوريا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- أتالانتا X مونزا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sky Sport Calcio 1

- ليتشي X بولونيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arena Sport 7 HD Serbia

- ميلان X هيلاس فيرونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2             

- روما X سبيزيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 3                       

- أودينيزي X يوفنتوس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- جالاتا سراي X فناربخشة: في الساعة السابعة والربع مساءً 

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