أسباب الشعور بالصداع النصفي بعد الاستيقاظ وكيفية الوقاية منه

يعاني الكثير من الناس من مشكلة الصداع النصفي بعد الاستيقاظ في الصباح، وذلك بسبب الإرهاق البدني والقلق قبل الذهاب إلى السرير مباشرة.

ويبحث أصحاب الصداع النصفي عن أسباب هذا المرض الذي يراودهم بعد الاستيقاظ مباشرة لمعرفة العلاج لتجنب المرض، وفي السطور التالية يرصد “الدستور” أسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم وحفاظاً على صحتك وصحة أسرتك تعرف على تغيرات نمط الحياة للأفضل وفقاً لموقع “verywellhealth” وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أسباب الصداع النصفي عند الاستيقاظ من النوم

الإفراط في تناول الأدوية المسكنة، ومن الممكن أن تزداد الحالة سوءاً عند الإكثار من تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين.

الإفراط في تناول العلكة ليلاً.

صرير الأسنان ليلاً أثناء النوم.

الجفاف.

انقطاع النفس النومي، وفي هذه حالة تنهار فيها عضلات الحلق بشكل جزئي أثناء النوم، ما يسبب قطع النفس، ويتسبب انقطاع النفس النومي ببعض الأعراض، مثل الصداع عند الاستيقاظ، وجفاف الفم، والشخير، وتعكر المزاج، والتبول المتكرر أثناء الليل.

اضطرابات النوم، مثل الأرق وتسبب اضطرابات النوم الصداع، والشعور المستمر بالنعاس أثناء النهار، والاكتئاب الشديد، والإصابة بصعوبة في التركيز، والنسيان الشديد.

الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

أورام الدماغ.

أعراض الصداع النصفي

صداع الجيوب الأنفية: ينشأ هذا النوع من الضغط في الجيوب الأنفية، غالبًا بسبب الاحتقان أو أمراض مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد وعادة ما يصيب الوجه والأنف والخدين.

صداع التوتر: أكثر أنواع الصداع انتشاراً، ويصيب صداع التوتر عادةً الجبهة أو مؤخرة الرأس والإجهاد وإجهاد العين والجوع كلها أسباب لهذا النوع.

الصداع العنقودي: ويأتي هذا النوع عندما تتمدد الأوعية الدموية التي تخدم الدماغ وتشمل المحفزات الشائعة المجهود البدني والأضواء الساطعة والارتفاع.

للحصول على نوم صحى هادئ لتجنب الصداع النصفي