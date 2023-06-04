الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يوجه بإعداد جدول زمنى لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات. 

واستعرض الدكتور هانى سويلم، خلال الاجتماع، نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على الترع للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات، ومنها الأعمال التي يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية، وبالشكل الذى يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.

كما شدد الدكتور سويلم، على الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة، مشيراً إلى أن نسبة وجودة تنفيذ هذه الخطط على الطبيعة ستكون أحد معايير تقييم مسئولى الرى بالمحافظات.

كما وجه وزير الرى، بإعداد جدول زمنى لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع خلال شهور العام المختلفة وطبقا لاحتياجات كل ترعة، بحيث يكون هذا الجدول الزمنى أداة تعتمد عليها إدارات الرى عند وضع خطة التطهيرات والتكريك سنويا.

استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة

اجتماع وزير الرى 

كذلك، استعرض الدكتور سويلم، الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس ووادى النقرة بمحافظة أسوان، لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق.

كما تم استعراض تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار متابعة حالة المحطات لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت المائية ومكوناتها مثل البوابات

الدكتورهانى سويلم وزير الرى

كما وجه وزير الرى، بإعداد قاعدة بيانات بالمنشآت المائية ومكوناتها مثل البوابات، ومواقع التليمترى، بحيث تكون أداة للمتابعة والصيانة الدورية، مشددا على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً.

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