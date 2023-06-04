الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه بالشروق

حبس
حبس

 قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، إحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بهدف سرقة المواطنين والاستيلاء على أغراضهم بالإكراه بمدينتى الشروق وبدر، لمحكمة الجنح. 

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين “على.ع، رمضان .ح ، كريم .م” عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.

وأقروا بانتحالهم صفة ضباط الشرطة ليتمكنوا من إيقاف المواطنين وسرقة أغراضهم بالإكراه  وتمكنوا من سرقة خمس أشخاص بذات الأسلوب بأماكن متفرقة بمحيط مدينتى الشروق وبدر.

كما أقروا ببيع المتعلقات المسروقة لدى عميلهم بمنطقة الخانكة وإنفاق الأموال على أغراضهم الشخصية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا من أحد المواطنين لقسم شرطة الشروق يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه من ٣ أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة لإيقافه وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

اعترافات الإحالة التحريات أ الخانكة الشروق وبدر القانونية

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