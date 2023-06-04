تصريحات مدبولي بأن مصر ستصبح مركزا لوجستيا على ساحل المتوسط تتصدر الصحف

تصدرت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن مصر ستصبح مركزا لوجستيا على ساحل البحر المتوسط، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان "مصر مركز لوجستي على ساحل المتوسط"، نقلت صحيفة “الأهرام” عن مدبولي، تأكيده أن التطوير الشامل الذى يشهده ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية يأتي ضمن الأعمال الضخمة جدا التي تنفذها الدولة في إقامة الأرصفة والموانئ الجديدة، لكى تصبح مصر مركزا لوجيستيا على ساحل البحر المتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن مدبولي لفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش إقرار حوافز استثنائية، لتفعيل تجارة الترانزيت فى ميناءي الدخيلة والإسكندرية، نظرا لاستيعابهما السفن العملاقة، مشيرا إلى أهمية تفعيل هذه التجارة في أفضل صورة ممكنة بمصر، لأن هذه التجارة هي المستقبل.

وذكرت أن مدبولي، أوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، أن ميناء الإسكندرية يظل هو الأكبر في حجم تجارة مصر، إذ يتجاوز به حجم التجارة، سواء الصادرات أو الواردات، أكثر من 60% من تجارة مصر، قائلا إنه بوجود الرؤية المتكاملة لميناء الإسكندرية ومجموعة الموانىء وربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة عن طريق ميناء المكس، بحيث توجد 3 موانٍ متكاملة، سيكون لدينا أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط مع اكتمال المشروع.

وفي نفس السياق، تحت عنوان "مدبولي: سرعة الانتهاء من تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه"، نقلت صحيفة "الأهرام" عن مدبولي تأكيده، الحرص على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطن في مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيارته للإسكندرية تأتي بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة متابعة سير العمل في مختلف المشروعات والمخطط الزمني لتنفيذها؛ لدفعها وسرعة إنجازها للإسهام في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الجولة، وجه مدبولي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به، استعدادا لافتتاحه، مؤكدا أن هذا الصرح دليل على ثراء وتنوع الحضارة المصرية، وأن اهتمام الدولة بتطويره جزء من خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وفي موضوع آخر، تحت عنوان "التموين" تضخ 25 ألف رأس ماشية استعداداً لــ "الأضحى"، أوضحت صحيفة “المصري اليوم”، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت استقبال أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا وضخها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى؛ وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تأكيده، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع والشوادر.

وقال إنه يتم ضخ نحو 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في الوجه البحري والقبلي بالإضافة إلى المنافذ الأخرى بسعر 195 جنيها للكيلو.

وفي شأن مختلف، تحت عنوان المتحدث العسكري: وفاة فرد أمن مصري و3 إسرائيليين أثناء مداهمات على الحدود، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري، أعلن أنه فجر أمس السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن، باختراق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري خلال تبادل إطلاق النيران.

وأضاف المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يجري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، متابعا "خالص التعازي لأسر المتوفين، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وخارجيا، وتحت عنوان "شكري يمثل مصر في مراسم تنصيب أردوغان"، نقلت صحيفة “الجمهورية”، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد قوله، إن وزير الخارجية سامح شكري توجه أمس إلى العاصة التركية أنقرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الخارجية أوضح، أن مشاركة شكري تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي.

وإلى ملف التعليم، وتحت عنوان "اطمئنوا.. امتحانات الثانوية "مطابقة للمواصفات الفنية"، أوضحت صحيفة “الجمهورية”، أنه قبل 9 أيام من انطلاق ماراثون الثانوية العامة طمأنت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بأن الامتحانات مطابقة للمواصفات الفنية ومن داخل المناهج الدراسية مع وجود كتيبات المفاهيم وتوزيع الأسئلة لقياس المستويات المعرفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت على المديريات التعليمية بالاستعداد جيدًا وإعطاء التعليمات بتوفير جو الهدوء والراحة داخل اللجان مع مواجهة صارمة للغش وحظر استخدام التليفون المحمول أو أي أجهزة رقمية داخل اللجان.