هل تشهد مصر عاصفة ترابية جديدة؟.. "الأرصاد" تجيب

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، وإمكانية تكرار العاصفة الترابية.

وقالت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” والمذاع عبر قناة “سي بي سي”، "حتى الآن ليس من الوارد تكرار العاصفة الترابية التي شهدتها مصر الأيام الماضية".

وأوضحت أن فصل الربيع فصل العواصف الترابية ورياح الخماسين، ومستمر أسبوعين آخرين، متابعة: “فصل الصيف يبدأ في 21 يونيو الجاري وما زلنا في فصل الربيع”.

وتابعت إيمان شاكر: "اليوم انخفضت درجة الحرارة وسجلت القاهرة 34 درجة مئوية وغدا تسجل درجة الحرارة 33 درجة".