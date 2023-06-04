اتحاد العاصمة الجزائرى بطلاً للكونفدرالية رغم الخسارة أمام يانج أفريكانز

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم 2022-2023، رغم الخسارة أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه ذهابا خارج الديار على يانج أفريكانز بهدفين لهدف، وحصد اللقب بأسبقية التسجيل خارج ملعبه.

ورغم استقبال أصحاب الأرض هدفًا في الدقيقة السابعة عن طريق دجوما شاباتي من ركلة جزاء، إلا أن اتحاد العاصمة تماسك ونجح في عدم استقبال أهداف أخرى.

وأتيحت للفريق الجزائري، ركلة جزاء في الدقيقة 58 لكن أهدرها زين الدين بلعيد بعد تصدي الحارس لها.

وتمكن عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة، من منح لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي.