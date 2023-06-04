الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: فتح سوق السيارات الجديد مجانا أول أسبوعين

سوق سيارات
سوق سيارات

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، دخول السيارات مجانًا أول أسبوعين من افتتاح سوق السيارات الجديد وإعفاؤها من كافة الرسوم، والمقرر افتتاحه الجمعة القادمة على طريق شبين الكوم قويسنا مدخل  قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيمه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية.

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من إقامة سوق السيارات الجديد  مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشتري من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين وتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفي.

فتح سوق السيارات الجديد مجانا أول أسبوعين

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قررافتتاح أول سوق للسيارات الجديدة والمستعملة بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق  مدينة شبين الكوم، وذلك بدءا من الجمعة القادمة، ويتم تنظيمه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشتري من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين و توافر كافة الخدمات من الحماية المدنية و الشهر العقاري و المرور و الإسعاف وورش الميكانيكا و غيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع و نقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفي.

الأسواق العشوائية البائع والمشتري افتتاحه اسبوعين إسبوعي الجمعة والسبت الجمعة القادمة

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