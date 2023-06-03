السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان يعلن تأجيل جلسات الغد للحوار الوطنى واستئنافها الثلاثاء

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، مشيرا إلى أنه قد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

وأوضح ضياء رشوان عطفا على بيانه السابق، أن الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات، سيترتب عليها عدم انعقاد جلسات المحور السياسي غدا الأحد 4 يونيو، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة غدا، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد القادم الموافق 11 يونيو.

وأكد: “فحرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع القادم في موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسي بنفس جلساته المقررة غدا الأحد 4 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها”.

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني هياكل خشبية وبلاستيكية جلسات المحور السياسي مجلس أمناء الحوار

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