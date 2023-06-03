السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سيدة تتزوج عرفيًا فى الـ76 من عمرها.. ورسالة من داعية لابنها

زواج
زواج

ورد للدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، سؤالًا من شاب عن زواج أمه عرفيًا، وهل هو حرام أم حلال.

وقال الشاب خلال اتصاله ببرنامج "دنيا ودين" المذاع على قناة "تن"، إن والدته تبلغ من العمر 76 سنة، وتفاجأ بأنها متزوجة عرفي من سنة ونصف السنة.

وأضاف الشاب: “سكت عشان خاطر ربنا، بابا توفاه الله وعمري سنتين وكنا 9 أخوات، أمي ربتنا واشتغلت وصرفت علينا، وكانت بتحب حد وهي صغيرة، لما بابا مات بعد كل هذه السنوات تزوجت من الشخص الذي تحبه من سنتين”، لافتًا إلى أن الزوج من نفس سنها".

أردف الابن: "خدت الصدمة على قلبي وحسيت إني مضروب بشاكوش على رأسي، لكن سؤالي هل زواجها العرفي حرام؟".

 

 

رد مفاجئ من داعية على ابن تزوجت أمه السبعينية عرفيا 

وجاء رد الروبي مفاجأة للابن، حيث عتب عليه أن يقول هذا السؤال على الهواء، وأنه ليس من البر بوالدته أن يتحدث بهذا الأمر في الإعلام.

وقال الروبي: "من باب البر والإحسان إنك كنت تستشير أهل العلم بعيدا عن الإعلام".

ونصحه بالتحري عن صحة الزواج واكتمال أركانه من عدمه، قائلاً إن الزواج العرفي إن اكتملت أركانه فهو حلال، مردفا: "لو اكتمل بأركانه لا نعيب عليها ولو كان عمرها 90 عامًا، تحر من الزواج موافق للشريعة أم لا، وإن كان موافق فهي ورغبتها لا نحجر عليها طالما عندها الأهلية، وعليك أن تقوم ببرها".

 

الزواج العرفي زواج سبعينية

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