محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز موقف منظومة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها موقف منظومة المتغيرات المكانية غير القانونية، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، والسكرتير العام.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ موقف المنظومة داخل كل مركز ومدينة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشديد أعمال الرقابة ومتابعة أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

كما ناقش المحافظ موقف منظومة النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب موقف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومنظومة شكاوى المواطنين ومبادرة الغربية بتتغير بيكم.