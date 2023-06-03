الكشف الطبي بالمجان على 1148 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى انطلقت أمس الجمعة، واستمرت حتى اليوم، بعزبة ٨ بمركز كفر سعد، وذلك ضمن خطة شهر يونيو لعام ٢٠٢٣، حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن قافلة عزبة ٨ تردد عليها ١١٤٨مواطنا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٣٤حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد٣ حالات، هذا إلى جانب إجراء ٢٠١تحليل معملى وفحص ٣٨حالة بالأشعة و٢٣حالة أخرى بالسونار حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط سير القوافل.