ممنوع دخول الشماريخ وعبوات البرفيوم.. خطة تأمين نهائى إفريقيا

قال العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين نهائي إفريقيا، إنه أرى أمس واليوم بروفات على التأمين واستعراض السيناريوهات المحتملة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشركة مسئولة عن عن تأمين الأبواب الخارجية لمحيط الاستاد، وتفتيش الجماهير، وتأمين أرض الملعب.

وأكد أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير المصرية، ولتخرج المباراة النهائية بين الأهلي والوداد المغربي بالشكل الذي يليق، لافتًا إلى حضور 50 ألف مشجع.

وأشار إلى أن جمماهير المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى يسار يدخلون من باب آل رشدان، من شارع الفنجري، وهو الباب الوحيد المسموح بدخول السيارات من خلاله، وكذلك جماهير الوداد مخصص لها مدرج الدرجة الأولى علوية ودخولهم من خلال باب آل رشدان، أما الدرجة الثانية من خلال باب صلاح سالم.

ونوه بأنه يتم فتح الأبواب اعتبارًا من الثانية ظهرًا، وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً، حتى يمكن إدخال الجماهير بدون زحام.

وكشف عن أبرز الاشياء الممنوع دخولها، وهي الشماريخ وأقلام الليزر والباور بنك، والأسلاك الكهربائية، المعلبات الكانز والعبوات المغلقة، والعطور والبرفيوم ممنوعة، لأنها ممكن تحدث لهب.