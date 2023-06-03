السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكى: ليس لدى صفحة عبر فيس بوك.. وأتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلى صفتى

اشرف زكي
اشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه ليس لديه أي علاقة بصفحات تحمل إسمه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك؛ مشيراً إلي أن هناك أشخاص ينتحلون صفته من خلال صفحات وهمية تقوم بالحديث والمراسلة مع بعض الأشخاص.

وقال زكي؛ إنه سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف علي هذه الأمور؛ مشيراً أنه ليس لديه اي صفحة حقيقية تخصه علي موقع "فيسبوك".

من جهة أخرى، كان الفنان أشرف زكي حصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون والتي اعنلنت عنها وزارة الثقافة الأيام الماضية.

وكان قال أشرف زكي في تصريح سابق لـ"الدستور" أن هذة الجائزة تعتبر واحدة من أحلامه التي يريد تحقيقها خلال مسيرته الفنية مشيرا إلى إنها وسام كبير على صدره وتجعله يشعر بمسئولية كبيرة في اختيار خطواته الفنية الفترة المقبلة.

ووجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على منحها له هذه الجائزة الكبيرة، كما وجه الشكر لأكاديمية الفنون والذي كان يترأسها سابقًا، وأنه واحد من خريجيها بالإضافة إلى الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية لدعمها المستمر له وثقتها الكبيرة فيه.

وأضاف أن جائزة الدولة التقديرية سوف تدفعه لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تليق بالفن والجمهور المصري والعربي بمساعدة نجوم الفن والقوة الناعمة في مصر، موجهًا الشكر لجميع من هنأه بفوزه بالجائزة.

وكانت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي: (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

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