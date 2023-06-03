النائب محمد فريد خلال مناظرة "التنسيقية": التمييز الإيجابي ليس ضد إرادة الناس

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التمييز الإيجابي مهم لأنه يعطى فرصة حقيقية للشباب والمرأة لتحقيق طموحاتهم وتفوقهم فى المجتمع، ولأن المشكلة دائما كانت عدم تمكين الشباب والمرأة ونحن أمة شابة، وسيكون لدينا فى الانتخابات القادمة 6 ملايين ناخب جديد ينضمون لكشوف التصويت، مضيفاً: “برلمان 2012 عددٍ تمثيل المرأة كان أقل وكان هناك تراجع كبير في العدد داخل مجلس النواب، لذلك التمييز الإيجابي مهم ويدفع الشباب والمرأة إلى الصفوف الأولى”.

وأضاف خلال مشاركته فى المناظرة التى عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول ما إذا كان التمييز للمرأة والشباب أصبح عبئا على النظام الانتخابي، أم لا، أن فكرة التمييز الإيجابي ضد إرادة الناس هذا كلام غير دقيق، لأنها تعطى فرصة لفئات من حقها أن يكون موجودة ولها تمثيل نيابى.

وأشار فريد، إلى أن التمييز الإيجابي لا يعوق حركة تطور المجتمع لأنها مستمرة عبر تاريخ المجتمع المصرى، وعندما تحصل المرأة على فرصة حقيقية فى أى موقع مسئولية تؤدي بشكل رائع وممتاز.

وأوضح فريد، أن الأحزاب المصرية لا تعطي الفرصة للشباب، والتمييز الإيجابي يضمن لهم التمثيل فى المجالس النيابية، لافتا إلى أن المصريين أصبح لديهم وعى كبير فى اختيار من يمثلهم، لذلك لن يحصل الإخوان والسلفيون على أصوات تحقق لهم نسب كبيرة فى أى انتخابات قادمة.

أدار الحوار خلال المناظرة النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى المناظرة الدكتور باسل عادل، السياسي والبرلماني السابق، ورئيس كتلة الحوار، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.