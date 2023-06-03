السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقية تترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ 138 ألف طالب وطالبة

نتيجة
نتيجة

تنتظر محافظة الشرقية بترقب، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية هذا الأسبوع، بعد أن أنهى طلاب المرحلة الإعدادية آداء امتحاناتهم.

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد أعلن انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بانتظام دون عقبات، بعدما أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية.

استمرت الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 25 / 5 / 2023، وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدد 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة، محمد فؤاد الرشيدي، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد تابع يوميًا وعلى مدار الامتحانات تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

 

آداء إمتحانات استعدادات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التربية والتعليم الإعدادية

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