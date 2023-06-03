قناة الناس| مصطفى ثابت يوضح لمحات من تواضع النبي (فيديو)

قال الداعية مصطفى ثابت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته كان يساعد زوجاته في أمور البيت وكان يدعو ويقول: “اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة”.

وأضاف ثابت، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن السيدة عائشة قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إليها، لافتًا إلى أن الرسول الكريم كان يحب دائمًا أن يكون بين المساكين، وكان يحب أن يحشر يوم القيامة معهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.