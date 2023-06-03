فريق طبي ينجح في إجراء قسطرة لطفل حديث الولادة بمستشفى طنطا التعليمي

تمكن فريق طبي متميز في مستشفى طنطا التعليمي العالمي من إجراء عملية قسطرة عاجلة وحرجة لتوسيع ضيق شديد في الصمام الأورطي ثنائي الشرفات لطفل حديث الولادة، الذي يبلغ من العمر 20 يومًا، يعاني من ضعف عضلة القلب الحاد وارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، نتيجة للضيق الشديد في الصمام الأورطي.

أثنى الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، على فريق الرعاية الصحية المؤهل والماهر من أقسام القلب وجراحة الأطفال والتخدير والعناية المركزة الجراحية والأطفال وفريق التمريض، الذين قاموا بإجراء قسطرة دقيقة استغرقت ساعتين. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس جودة الأداء في مستشفيات جامعة طنطا، التي تتمتع بتجهيزات طبية متميزة تضاهي المستشفيات العالمية، وتعكس جودة الأداء في المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة.

أفاد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن إجراء قسطرة عاجلة طوارئ لتوسيع ضيق شديد بالصمام الأورطي ثنائي الشرفات هو من التدخلات الطبية النادرة، وخاصةً في حالة الأطفال الرضع.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص من عدة تخصصات لإجراء القسطرة بنجاح واستقرت حالة الطفل.

وأشار إلى أن الفريق الطبي كان يضم مجموعة من الأطباء والممرضين من مختلف التخصصات، بما في ذلك قسم القلب وجراحة الأطفال والتخدير والأطفال، ومن بين الأسماء المشاركة في الفريق، الدكتورة رغده الشيخ والدكتورة دينا عبد السلام والدكتورة علياء شعبان والدكتورة نوران مصطفى والدكتور أحمد الشرابي والدكتور أحمد محسن والدكتور عمر قاسم والدكتور أحمد والي والدكتورة هديل الصغير والطبيبة ماريان رضا والطبيب أحمد الدمرداش والطبيبة حنان السقا والطبيب محمد خضير، بالإضافة إلى فريق التمريض المتميز بقيادة محمد ناصف خضره السيد وأحمد الشيخ.