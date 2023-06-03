برعاية "حياة كريمة".. التعاقد على 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى سوهاج

في إطار الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لرفع الاعباء المادية عن كاهل المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، ممثلة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، بالإعلان عن بدء مراكز خدمة العملاء بقري طما، والمراغة والمنشاة، وساقلتة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام، باستقبال طلبات التعاقد على وصلات مياه الشرب، التي تصل إلى أكثر من 140 ألف وصلة، بالوحدات المحلية السبع المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة والارتقاء بالمستوى المعيشي به.

وصرح رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، أن مركز خدمة عملاء جرجا يستقبل حوالي 1400 مواطن للحصول على الخدمة، كما يستقبل مركز خدمة عملاء البلينا 22900 مواطن لإنهاء إجراءات التعاقد وفتح المياه، كما يستقبل مركز خدمة عملاء المنشاة 19774 مواطن، ويفتح مركز خدمة عملاء دار السلام أبوابه لعدد 9200 مواطن للحصول على الخدمة وتوصيل مياه الشرب.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

وساهم وجود مبادرة حياة كريمة، على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير لعام 2019، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.