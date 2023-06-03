السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التموين: لدينا مخزون استراتيجي بمعدل 7800 عجل من الماشية

جريدة الدستور

قال المهندس أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي لتنمية توشكا، إن المواطنين كانوا يعانون من حالة اضطراب وخوف خلال الأزمة السودانية حيث تعتبر السودان المصدر الرئيسي للحوم الأفريقية التي تنزل إلى المجمعات. 

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية cbc، أن وزارة الزراعة ووزارة التموين بذلتا جهدًا كبيرًا من أجل مجيء اللحوم من جيبوتي وتنزانيا وأوغندا وكينيا، كما اتجهت لجنة من وزارة الزراعة إلى الصومال، حتى يكون هناك أكثر من مصدر نستطيع أن ندخل به لحوم ، ولا نقف عند أزمة معينة في بلد ما. 

وتابع: "نحن المحجر الذي يستقبل العجول السودانية، كما أننا الشركاء مع الشركة المصرية السودانية التي تأتي بالعجول من السودان، ومعنا كل يوم منذ 8 أيام، من 400 إلى 500 عجل داخلين من الميناء البري "أرقين".

وأشار إلى أن محجر ومجزر شركة جنوب الوادي، يمتلك مخزون استراتيجي 7800 عجل، بالإضافة إلى ما يتم توريده كل يوم، والعجول كلها حية، حيث أنهم متواجدون بالمحاجر ويتم الذبح لحظة بلحظة".

وأوضح أن مصر تحتاج من 100 إلى 120 طن لحوم حمراء في فترة عيد الأضحى، معقبًا: "بالفعل ينزل للمجمعات الاستهلاكية والقطاعات الخاص حوالي 50 طنا".

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