إزالة تعديات على 35 فدان أراضى أملاك الدولة بدمياط (صور)

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن استمرار حملات الموجة ٢١ في مرحلتها الثانية، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي. وأشارت إلى إزالة حالة تعد على أرض زراعية تابعة لجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بدمياط، والتي تمت على مساحة ٣٥ فدانًا وقيراطًا و١٨ سهمًا، خلال الحملة المنفذة اليوم.



في نفس السياق، صرحت "المحافظ" بأنها ستواصل الجهود لتحقيق الهدف المرسوم للموجة. وأشارت إلى أنه تمت إزالة 55 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في مناطق متفرقة، تغطي مساحة 3631 مترا مربعا، بالإضافة إلى 4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 70 فدانًا و22 قيراطًا و20 سهمًا، وذلك منذ بداية هذه المرحلة.

"المحافظ" أكدت أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لاسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون، ومتابعة الملف بشكل دوري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.