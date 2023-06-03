38 جائزة حُجبت من جائزة الدولة التشجيعية آخر 4 سنوات.. تعرف عليها

منذ أيام قليلة، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية أسماء الفائزين بجوائز الدولة (التشجيعية، التفوق، التقديرية، النيل، النيل للمبدعين العرب" لعام 2023، وشهدت الدورة الأخيرة حجب 6 جوائز من جائزة الدولة التشجيعية.

وتعد جائزة الدولة التشجيعية الأكثر حجباً فى تاريخيها منذ أنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958، ، وربما يكون الحجب يعود لكون أحد التخصصات التي لم يتقدم إليها أحد، أو يكون العمل دون المستوىن بحسب تصريحات وزراء الثقافة السابقين.

ولعل جوائز مجال العلوم الأقتصادية والقانونية الأكثر حجباً فى تاريخ الجائزة خلال السنوات الأربعة الماضية؛ وهو ما نستعرضه فى التقرير التالي:

حجب 6 جوائز من جائزة الدولة التشجيعية لعام 2023

شهدت جائزة الدولة لهذا العام 2023حجب 6 جوائز من جائزة الدولة التشجيعية؛ وهي فرع "فيلم رسوم متحركة"، جائزة فرع "إخراج المسرح الحركي"، جائزة فرع "الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)"، جائزة فروع "وعي الشعب المصري قوة دافعة فى المجالين الدولي والإقليمي"، جائزة فرع "المنظور الثقافي المصري لصناعة السياحة"، جائزة فرع "القانون الدولي وعلاقته بالتشريع الوطني".

8 جوائز حُجبت فى التشجيعية لعامي 2021 و 2022

العام الماضى، حجبت فى التشجيعية؛ جائزة فى مجال الفنون فرع التأليف السينمائى (السيناريو)، وفى مجال العلوم الاجتماعية، فرع علوم الإدارة حُجبت الجائزة، و7 جوائز حجبت فى مجال العلوم الأقتصادية والقانونية.

4 جوائز حُجبت فى عام 2020

وشهد إعلان الجائزة لعام 2020 حجب 4 جوائز من جائزة الدولة التشجيعية؛ فى مجال الفنون حُجبت جائزة فرع النقد المسرحى ، وفى مجال العلوم الاجتماعية حُجبت جائزة فرع الثقافة العلمية، و فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية حجبت جائزة القانون الخاص، وجائزة القانون العام

حجب 20 فرعا فى عام 2019

وشهد إعلان جوائز الدولة لعام 2019 حجب 20 فرعاً من فروع التشجيعية؛ فى مجال الأدب فروع: تحليل لغوى لنص أدبى، ترجمة كتاب فى إحدى الأعمال الإبداعية والفكرية، تأليف مسرحى، الموال الشعبى.

بينما حجب كل من فرع "إخراج فيلم أطفال برسوم متحركة، التأليف الموسيقى، إخراج الفيلم الوثائقى الطويل.

فيما حجبت فروع: اقتصاديات صناعة السياحة فى مصر، استراتيجات التنمية فى مصر بين الواقع والمأمول، علاقات سياسية ودولية، الشريعة الإسلامية، احكام الفقه الإسلامى وصلاتها بالواقع المعاصر بين الثبات والتجديد فى مجال العلوم الأقتصادية والقانونية.

وحجبت جميع فروع العلوم الاجتماعية وهى: علم الاجتماع، التاريخ، الجعرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الإعلام، الآثار، الثقافة العلمية، التربية.