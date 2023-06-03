السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير أحمد حجاج: العلاقة التى تربط مصر بالدول الإفريقية "محورية"

السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج

قال السفير أحمد حجاج، الأمين المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن العلاقة التي تربط مصر بالدول الإفريقية محورية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد ترأس قمة "الكوميسا"، التي تهتم بزيادة  التبادل التجاري والمنافع المتبادلة بين الدول الإفريقية دون رسوم جمركية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدول الإفريقية تعاني من أزمة غذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأنها كانت تستقبل أغلب غذائها من أوكرانيا وروسيا، وكل ذلك أثر عليها، ولهذا كانت هناك مبادرة لذهاب وفد إفريقي لموسكو وكييف لمحاولة السلام ووقف إطلاق النار والسماح بتدفق السلع الغذائية للقارة الإفريقية. 

 

مصر والأزمة السودانية

وأشار إلى أن القضايا التي تحرص عليها مصر بالوقت الحاضر هي السودان، فمصر أكثر دولة تسعى لاستقراره، مؤكدًا أن 150 ألف سوداني عبروا لمصر، وكل هذا يضع أعباء كبيرة على الدولة، لأنها من الدول المستضيفة للاجئين بالدول الإفريقية.

السفير أحمد حجاج محورية الكوميسا الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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