أردوغان: الملايين كانوا يدعون لتركيا.. وبدموعهم شاركونا أفراحنا وآلامنا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشكر لمواطنيه بعد فوزه بالانتخابات التركية على زعيم المعرضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال أردوغان، خلال كلمته الرسمية بعد انتصاره، إن الآلاف قطعوا آلاف الكيلومترات من أجل الانتخاب، وأحيى جميع المواطنين الذين صوتوا لي، والجاليات في جميع الدول.

وأضاف، أنه في السادس من شهر فبراير تعرضت الجمهورية التركية لكارثة طبيعية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع الأطياف بالولايات المنكوبة ذهبوا لصناديق الانتخابات ومارسوا حقهم الوطني، وأحيي جميع المواطنين في الولايات التركية المنكوبة.

العديد من الدول ومئات الملايين كانوا يدعون للجمهورية التركية

وتابع، أن العديد من الدول ومئات الملايين كانوا يدعون للجمهورية التركية وبدموعهم شاركوا أفراحنا وآلامنا، أشكر جميع الرؤساء والقادة الذين وقفوا إلى جانبنا من القارة الإفريقية الى آسيا إلى جميع الدول التي كانت تنادي باسم الجمهورية التركية والاحتفالات التي شاركت أفراح شعبنا.